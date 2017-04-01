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داعش يفخخ شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة غرب الموصل

المصدر: دبي - قناة الحدث
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قام تنظيم #داعش بـ #تفخيخ مدني من ذوي #الاحتياجات_الخاصة، ودفع به باتجاه #القوات_العراقية المتمركزة في #المدينة_القديمة.

وأظهر تسجيل، حصلت عليه "الحدث"، أن القوات العراقية رفضت قتله وحاولت فقط إخافته وإجباره على التراجع عبر إطلاق الرصاص في الهواء.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان في #العراق قد أعلن الجمعة أن "داعش" يحتجز ما لا يقل عن 300 طفل منذ أيام في في مقراته المنتشرة في أحياء الصحة والرفاعي وحي التنك في الساحل الأيمن للموصل.

كما أجبر المتطرفون 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للبقاء في خط المواجهة الأمامي مع القوات العراقية، وفق المرصد.

كلمات دالّة

#داعش, #تفخيخ, #الاحتياجات الخاصة, #القوات العراقية, #المدينة القديمة, #العراق

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