سقوط المدنيين يخفف وتيرة المعارك غرب الموصل

تقاتل #القوات_العراقية تنظيم #داعش بخطط جديدة قرب #جامع_النوري ويستخدم المتطرفون #قناصة و #سيارات_مفخخة في مداخل الأحياء والأزقة المحيطة.

ويواصل سير #المعارك وسط #الموصل القديمة مكانه، فيما تتحرك مجموعات خاصة من القناصة والفرق الهندسية لتأمين مداخل الأحياء، بحسب العمليات المشتركة، التي قال الناطق باسمها إن بطء #القتال رافقه سيطرة على مباني عالية قرب جامع النوري ومأذنة الحدباء.

واعتلت عناصر من القوات الخاصة تلك المباني لرصد حركة التنظيم، كما تزودت بكاميرات حرارية لكشف المفخخات وحركات #التسلل التي يقوم بها عناصر "داعش" بين الحين والآخر.

كذلك تقاتل قوات #مكافحة_الإرهاب المتطرفين المتحصنين داخل المنازل بالقرب من وسط المدينة القديمة، وسط #حذر شديد، وتستعيد الأحياء منهم بعد تأمين المدنيين المحاصرين هناك.

من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الحربي قتل متطرفين وتدمير أسلحتهم في قضاء البعاج جنوب #تلعفر خلال #ضربة_جوية نفذتها طائرات #الجيش_العراقي كانوا قادمين من الأراضي السورية للقتال في الموصل.