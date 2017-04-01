مراهق عراقي يقتل شقيقته بسلاحه.. وهذا هو السبب!

أعلن مدير ناحية #جلولاء في محافظة #ديالى العراقية يعقوب يوسف، اليوم السبت، عن مقتل امرأة بإطلاق نار من قبل شقيقها في قرية تابعة لناحية جلولاء.

وقال يوسف لوسائل إعلام محلية تابعتها "العربية.نت"، إن "امرأة قتلت برصاصة نارية أُطلقت بالخطأ من قبل شقيقها الذي لا يتجاوز عمره الـ15 عاماً أثناء عبثه بالسلاح داخل المنزل في قرية تابعة لناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين (شمال شرق #ديالى )".

وأضاف أن "فريقا طبيا من المسعفين حاول إنقاذ المرأة ولكنها فارقت الحياة"، مشيراً إلى أنه "قد تم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي".

والمراهق تم احتجازه للتحقيق بالقضية وهل هي متعمدة أم قتل خطأ.

يشار إلى أن امرأة قتلت بإطلاق نار من سلاح شقيقها أيضاً، في قضاء خانقين بديالى خلال الشهرين الماضيين.

وتأتي هذه #الحوادث نتيجة كثرة وجود #الأسلحة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" وانسحب منها مخلفاً كماً هائلاً من الأعتدة والأسلحة وراءه، والتي أصبحت بمتناول الأطفال والمراهقين وكذلك يسهل الحصول عليها.