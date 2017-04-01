معركة الموصل.. وفيات بالجوع في مناطق داعش

بدأت حالات #وفيات تظهر، منذ شهر تقريباً، في مدينة الموصل بمناطق سيطرة تنظيم #داعش بسبب #الجوع لأن المتطرفين يمنعون دخول #المواد_الغذائية واستيرادها من المناطق المجاورة، وفق ما أكد المرصد العراقي لـ"الحدث".

كما أفاد المرصد بأن سكان بعض مناطق البلدة القديمة لم يحصلوا على #الطعام منذ 20 يوماً وأنفقوا معظم مدخراتهم في ظل عدم وجود #كهرباء و #ماء، إذ إن "داعش" كان يطلق النار على كل من يحاول مغادرة المنطقة للحصول على #الغذاء.

من جانبها، ذكرت مصادر طبية أن #الوضع_الإنساني المزري في الجانب الأيمن للموصل الخاضع لسيطرة التنظيم أدى إلى #وفاة ما لا يقل عن عشرة أطفال وإصابة ما يقارب من 80 شخصاً بأمراض #الكوليرا و #الجفاف، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية، ما أدى إلى انتشار الأمراض بين السكان.