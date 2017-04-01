‏‫تعرف على أبرز قيادات داعش الذين قتلوا غرب الموصل

قالت مصادر عسكرية إن ضربة جوية للتحالف الدولي والقوات العراقية قتلت عناصر من "جيش دابق" في غرب #الموصل .

وأوضحت المصادر لـ"العربية.نت" أن معلومات استخباراتية دقيقة وصلت مكان تجمع لعناصر #داعش والمنضوين في #جيش_دابق في مقر لهم في منطقة #البعاج غرب الموصل .

وأضاف المصدر أن قتلى عناصر داعش كان معهم قياديون وهم كل من الإرهابي #أحمد_ملحم الملقب #أبوصالح سوري الجنسية والإرهابي جابر عواد مغربي الجنسية والإرهابي #أبوإسماعيل تركي الجنسية وعراقيين اثنين هم الإرهابي #ماهر_نوري_الخاتوني والإرهابي فلاح حسن المتيوتي .

يذكر أن انهياراً كبيراً يشهده عناصر من تنظيم داعش وأن هناك صياحا وعراكا وإطلاق نار بين عناصر التنظيم أنفسهم نتيجة الخسائر التي يمنى بها التنظيم في كل يوم وفقدانه للأرض.

فيما تحدثت مصادر من داخل الموصل أن الانهيار والعصبية التي تطغى على عناصر التنظيم بدت واضحة في ما تبقى من الجانب الأيمن من الموصل نتيجة هروب العناصر المحليين وعوائلهم باتجاه أقصى غرب المدينة .

وأضافت المصادر أن الصياح والشجار نسمعه بوضوح نتيجة وصف عناصر داعش لبعضهم البعض بالجبناء وأنهم يتركون ساحة المعركة ليسيطر عليها أعداؤهم على حد وصفهم .

وأن حالة الانهيار هذه وصفتها المصادر أنها كبيرة وأن هناك "مقصلة " للهاربين من ساحة المعركة ينفذ بالهارب حكم #الإعدام فوراً.

وكانت الحكومة العراقية تساندها قوات #التحالف_الدولي قد أعلنت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش .