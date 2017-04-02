أنقرة: قرار رفع علم كردستان في كركوك خاطئ

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدرم، أنه بحث مع نظيره العراقي حيدر #العبادي الأوضاع في #كركوك وقرار رفع #علم_كردستان بالمحافظة.

وأوضح يلدرم خلال اتصال هاتفي الأحد أن بغداد عبرت عن رفضها التام لما حدث في كركوك، مشيراً إلى أن قرار رفع علم كردستان على المباني الحكومية في كركوك خاطئ، ويشكل مخالفة للدستور العراقي، مضيفاً أن مجلس المحافظة أصدر القرار رغم اعتراض العرب والتركمان، ملمحاً إلى أن بإمكان الأمم المتحدة التدخل في حال اقتضى الأمر.

يذكر أن #مجلس_النواب_العراقي كان رفض، السبت، قرار رفع علم إقليم #كردستان على المباني والمؤسسات الحكومية في محافظة كركوك.

كما شدد مجلس النواب على أن #نفط_كركوك يعتبر ثروة من ثروات الشعب العراقي، وسيوزع بالتساوي على كل المحافظات بما فيها الإقليم وفق المادة 11 من #الدستور_العراقي.