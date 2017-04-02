العراق.. إحباط عمليات انتحارية في أماكن دينية بسامراء

أصدرت قيادة العمليات المشتركة في #العراق الأحد، بياناً بخصوص نية عناصر من تنظيم #داعش كانوا يتدربون ومستعدين لمهاجمة مدينة #سامراء العراقية في عملية يعد لها عناصر التنظيم لمهاجمة تجمع لمدنيين وعسكريين في مناسبة دينية ستقام قريبا.

وأكد البيان أن ضربات جوية قتلت عناصر لتنظيم داعش في جزيرة سامراء في محافظة #صلاح_الدين.

وقد تلقت "العربية.نت" نسخة من البيان الذي أكد المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها.

وحدد البيان أسماء قادة العملية التي كان عناصر من #تنظيم داعش ينوون تنفيذها على مدينة سامراء خاصة #أماكنها_الدينية.

وجاء في البيان أن عناصر داعش خططت للقيام بعملية إرهابية في قضاء سامراء ضد زوار الإمامين العسكريين في سامراء، وذلك من خلال تجهيز 12 انتحاريا و4 سيارات مفخخة بقيادة المدعو "أبوعبد الرحمن".

وتابع البيان "من خلال المتابعة الدقيقة لخلية الصقور الاستخبارية لأماكن تواجد التنظيم في منطقة الجزيرة تم رصد حركة المنازل التي يتواجد فيها عناصر داعش والمعسكر الذي يتدربون فيه، حيث قامت طائرات القوة الجوية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة بتدمير المعسكر المذكور بالإضافة الى المنازل التي يتواجد فيها الانتحاريون وتم تدميرها بالكامل، إذ أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا داخل المعسكر، كما قتل 15 آخرون في المنازل بينهم 10 انتحاريين.

وأكدت المصادر الاستخباراتية أن أبرز القتلى في هذه العملية ولاية صلاح الدين الملقب "أبو دجانة" وقائد ما يسمى الانغماسين والمشرف على غزوة سامراء "أبو عبدالرحمن".