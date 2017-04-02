بالفيديو.. عراقيون باعوا "السجائر" فعذبهم داعش!

أظهرت مقاطع فيديو التقطت في مدينة الموصل العراقية شهادات لمدنيين عذبهم عناصر من داعش واستولوا على أموالهم كغرامات وبمبالغ كبيرة نتيجة ترويجهم للسجائر وبيعها للمدخنين.

وقال لـ"العربية.نت" الشاب محمد مجيد، إن عناصر داعش اعتقلوه أكثر من مرة وعذبوه بالوقوف على جسمه وضربه بالعصي والحديد وغيرها لأنه متهم ببيع السجائر.

وقال أيضا إنه تمت عملية إتلاف كميات كبيرة من السجائر والمعسل بدعوى أنها حرام.

فيما تحدث رجل كبير بالسن يدعى أبو ضياء أن حالته المادية الصعبة دفعته لبيع السجائر سراً، وقد علم عناصر التنظيم فغرموه 3000 دولار أميركي.

وتحدث آخر يدعى أبو محمد عن غرامات فرضت عليه أكثر من مرة محتفظا بالوصل الخاص بالغرامة التي فرضها عناصر داعش عليهم، وقد أظهرها لكاميرا "العربية.نت"، وقال: كانت لحظات صعبة وليالي سوداء مرت علينا.