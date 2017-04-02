16 جثة بينهم أطفال.. قتلوا رمياً بالرصاص في الموصل

عثرت #القوات_العراقية الأحد، على 16 جثة لمدنيين في أحد أحياء مدينة #الموصل القديمة، فيما قتل تنظيم "داعش" مدنيين اثنين أثناء محاولتهم الفرار من منطقة سيطرته، بحسب مصدرين عراقيين.

وقال الملازم في قوات الرد السريع التي تتبع وزارة الداخلية، كريم ميزان النعيمي للأناضول، إنه "تم العثور على 16 جثة تعود لمدنيين، بينهم أطفال ونساء في منطقة رأس الجادة بالموصل القديمة".

وأضاف "يبدو أنه تم إعدامهم رميا بالرصاص وفق المعاينة الأولية، ومن المرجح أنهم سعوا للهروب من مناطق سيطرة داعش باتجاه القوات الأمنية العراقية".

على صعيد متصل، قال العقيد في الجيش العراقي خالد علي الحلي، إن "داعش قتل مدنيين اثنين بإطلاق نار أثناء محاولتهما الفرار من منطقة باب لكش وسط الموصل من الجانب الغربي باتجاه القوات الأمنية".

إحراق مصرف الدم

وفي شأن آخر، أضاف الحلي "تنظيم داعش أقدم مساء السبت على إحراق مصرف الدم الرئيس بالمجمع الطبي بمنطقة المستشفى في حي الشفاء غربي الموصل".

وتابع: "اقتراب القوات الأمنية العراقية المشتركة من أي مؤسسة هامة، يدفع عناصر داعش لحرق المباني لمحو وثائق وأدلة تدين قياداته وعناصره قبل أن يفروا ويتركوا خلفهم عددا من القناصين لعرقلة تقدم قواتنا".

يذكر أن القوات العراقية تمكنت خلال حملة عسكرية بدأتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت قبل أكثر من شهر هجوماً لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.