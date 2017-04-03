غارات جوية للطيران العراقي على مقرات داعش

أعلنت خلية #الإعلام #الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة أن #القوة_الجوية_العراقية وجهت الاثنين #ضربات جوية، وفقاً لمعلومات خلية استخبارات عمليات "قادمون يا نينوى".

وأكد بيان للخلية أن الضربات أسفرت عن تدمير #مقر لداعش يتواجد فيه ما يتراوح بين (٦-٨) #عناصر #إرهابية، ومقر آخر يتواجد فيه ما بين (٧-٩) عناصر، ومقر لما يسمى أمنية #داعش يتواجد فيه ما يتراوح بين (٦-٨) عناصر في قضاء #البعاج ضمن قرية طالعة المركب.

وأضاف البيان أن الطيران العراقي تمكن من تدمير مقر أمني آخر لداعش يتواجد فيه ما بين (٥-٧) عناصر، كما تم تدمير خمسة مقرات أخرى للتنظيم المتطرف كان يتواجد فيها أكثر من (50) عنصراً في قضاء البعاج، ضمن قرية عمار عريضة، بالإضافة إلى تدمير "دبابة سورية" مدرعة كانت معدة للتفخيخ في تلك المنطقة.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة، واستناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن طائرات F16 العراقية نفذت غارة جوية دمرت خلالها مقراً لعناصر داعش يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وأسفرت العملية عن قتل 30 إرهابياً معظمهم يحملون الجنسية الأجنبية، وتدمير مقر آخر "للانغماسيين" وقتل ما يقارب 35 منهم في ناحية الكرابلة ضمن قضاء القائم.