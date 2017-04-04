العراق..عملية عسكرية كبيرة لتأمين منفذ طريبيل مع الأردن

أكد قائممقام قضاء الرطبة #عماد_الدليمي في محافظة #الأنبار، اليوم الثلاثاء، أن القوات العراقية بدأت عملية واسعة لتطهير صحراء #الرطبة من عناصر تنظيم #داعش المتواجدين هناك، ولتأمين منفذ طريبيل الحدودي مع #المملكة_الأردنية_الهاشمية.

وقال الدليمي لوسائل إعلام محلية تابعتها "العربية.نت"، إن "عملية أمنية واسعة للقوات العراقية انطلقت اليوم الثلاثاء لتطهير صحراء الرطبة وتأمين #منفذ_طريبيل الحدودي مع #الأردن".

ويبعد قضاء الرطبة نحو 300 كيلومتر عن مدينة #الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وتابع الدليمي أن عناصر من داعش ينتشرون في المناطق الحدودية بين العراق والأردن، حيث نعمل على تطهيرها، تمهيداً لتأمين الطريق الدولي وصولاً لمنفذ طريبيل.