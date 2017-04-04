مجلس كركوك يصوت على إجراء الاستفتاء على الانفصال

صوت مجلس محافظة #كركوك، في غياب العرب والتركمان، وبحضور الأعضاء الأكراد، على إجراء استفتاء للانضمام إلى #إقليم_كردستان.



ورفض المجلس قرار #البرلمان_العراقي بإنزال علم كردستان.

وكانت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك قد قالت، في وقت سابق، إنها لن تحضر اجتماع مجلس المحافظة بسبب طرحه مقترح رفض قرار البرلمان واجراء #استفتاء على مصير المحافظة، فيما أكدت أنها بانتظار رد #المحكمة_الاتحادية بشأن قرار رفع علم الإقليم في كركوك.

في المقابل، أفاد التحالف الوطني، الذي يضم الأحزاب والتكتلات الشيعية، بأن قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم إقليم كردستان فوق المؤسسات الحكومية بمعزل عن باقي المكونات خطوة غير موفقة، فيما قال السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، إن قرار إجراء الاستفتاء ورفع علم الإقليم على مؤسسات كركوك الحكومية سيشتت الانتباه عن قتال "داعش"، مشيراً إلى أن مواضيع مثل هذه يجب بحثها وفق الدستور العراقي.