عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

مقتل ما يسمى بـ"قائد الانغماسيين العرب" غرب الموصل

المصدر: بغداد - سامر يوسف
أرشيفية
رابط مختصر

أكدت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في تصريح صحفي لها، أنه "استناداً لمعلومات #مديرية_الاستخبارات العسكرية، وجه #الطيران_العراقي ضربة جوية أسفرت عن تدمير موقعاً تابعاً لتنظيم #داعش في #حي_التنك غربي #الموصل.

وقتلت الغارة عدد من القيادين في صفوف التنظيم المتطرف وأبرزهم مسؤول ما يسمى " #الانغماسيين_العرب " بالإضافة الى مسؤول تجنيد مقاتلي "أشبال الخلافة" و #مسؤول_التفخيخ فيما يسمى بـ "ولاية نينوى".

وكانت مصادر عسكرية قالت في وقت سابق إن ضربة جوية للتحالف الدولي والقوات العراقية قتلت عناصر من "جيش دابق" في غرب #الموصل .

وأوضحت المصادر لـ"العربية.نت" أن معلومات استخباراتية دقيقة وصلت مكان تجمع لعناصر #داعش والمنضوين في #جيش_دابق في مقر لهم في منطقة #البعاج غرب الموصل .

وأضاف المصدر أن قتلى عناصر داعش كان معهم قياديون وهم كل من الإرهابي #أحمد_ملحم الملقب #أبوصالح سوري الجنسية والإرهابي جابر عواد مغربي الجنسية والإرهابي #أبوإسماعيل تركي الجنسية وعراقيين اثنين هم الإرهابي #ماهر_نوري_الخاتوني والإرهابي فلاح حسن المتيوتي .

يذكر أن انهياراً كبيراً يشهده عناصر من تنظيم داعش وأن هناك صياحا وعراكا وإطلاق نار بين عناصر التنظيم أنفسهم نتيجة الخسائر التي يمنى بها التنظيم في كل يوم وفقدانه للأرض.

كلمات دالّة

#مديرية الاستخبارات, #الطيران العراقي, #داعش, #حي التنك, #الموصل, #الأنغماسيين العرب, #مسؤول التفخيخ, #جيش دابق, #البعاج, #أحمد ملحم, #أبوصالح, #أبوإسماعيل, #ماهر نوري الخاتوني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر