مقتل ما يسمى بـ"قائد الانغماسيين العرب" غرب الموصل

أكدت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في تصريح صحفي لها، أنه "استناداً لمعلومات #مديرية_الاستخبارات العسكرية، وجه #الطيران_العراقي ضربة جوية أسفرت عن تدمير موقعاً تابعاً لتنظيم #داعش في #حي_التنك غربي #الموصل.

وقتلت الغارة عدد من القيادين في صفوف التنظيم المتطرف وأبرزهم مسؤول ما يسمى " #الانغماسيين_العرب " بالإضافة الى مسؤول تجنيد مقاتلي "أشبال الخلافة" و #مسؤول_التفخيخ فيما يسمى بـ "ولاية نينوى".

وكانت مصادر عسكرية قالت في وقت سابق إن ضربة جوية للتحالف الدولي والقوات العراقية قتلت عناصر من "جيش دابق" في غرب #الموصل .

وأوضحت المصادر لـ"العربية.نت" أن معلومات استخباراتية دقيقة وصلت مكان تجمع لعناصر #داعش والمنضوين في #جيش_دابق في مقر لهم في منطقة #البعاج غرب الموصل .

وأضاف المصدر أن قتلى عناصر داعش كان معهم قياديون وهم كل من الإرهابي #أحمد_ملحم الملقب #أبوصالح سوري الجنسية والإرهابي جابر عواد مغربي الجنسية والإرهابي #أبوإسماعيل تركي الجنسية وعراقيين اثنين هم الإرهابي #ماهر_نوري_الخاتوني والإرهابي فلاح حسن المتيوتي .

يذكر أن انهياراً كبيراً يشهده عناصر من تنظيم داعش وأن هناك صياحا وعراكا وإطلاق نار بين عناصر التنظيم أنفسهم نتيجة الخسائر التي يمنى بها التنظيم في كل يوم وفقدانه للأرض.