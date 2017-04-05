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الطيران العراقي يدمر مصنعا للتفخيخ تابعا لـ"داعش"

المصدر: بغداد - سامر يوسف
عناصر من القوات العراقية "أرشيفية"
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ذكر مصدر في #خلية_الإعلام_الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن معلومات من خلية #استخبارات وأمن عمليات "قادمون يا نينوى" أكدت أن طائراتF16 عراقية تدمر معملا لتصنيع #العبوات_الناسفة ، ومقرا لعناصر "داعش" في قضاء #تلعفر ومعملا لتصنيع العجلات المفخخة.

وأضافت الخلية في بيان لها نقلاً عن قائد عمليات " #قادمون_يا_نينوى " الفريق الركن عبد الأمير يار الله، أن قوات #مكافحة_الإرهاب حررت حي المغرب في الجانب الأيمن لمدينة #الموصل ، ورفعت #العلم_العراقي فوق مبانيه، وأحدثت التماس مع حي الآبار وحي المطاحن غربي المدينة.

كلمات دالّة

#خلية الإعلام الحربي, #استخبارات, #العبوات الناسفة, #تلعفر, #قادمون يا نينوى, #مكافحة الإرهاب, #الموصل, #العلم العراقي, #العراق, #داعش

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