الطيران العراقي يدمر مصنعا للتفخيخ تابعا لـ"داعش"

ذكر مصدر في #خلية_الإعلام_الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن معلومات من خلية #استخبارات وأمن عمليات "قادمون يا نينوى" أكدت أن طائراتF16 عراقية تدمر معملا لتصنيع #العبوات_الناسفة ، ومقرا لعناصر "داعش" في قضاء #تلعفر ومعملا لتصنيع العجلات المفخخة.

وأضافت الخلية في بيان لها نقلاً عن قائد عمليات " #قادمون_يا_نينوى " الفريق الركن عبد الأمير يار الله، أن قوات #مكافحة_الإرهاب حررت حي المغرب في الجانب الأيمن لمدينة #الموصل ، ورفعت #العلم_العراقي فوق مبانيه، وأحدثت التماس مع حي الآبار وحي المطاحن غربي المدينة.