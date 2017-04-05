العبادي لمحافظ كركوك: أنا رئيس وزراء العراق!

دعا رئيس الحكومة العراقية، حيدر #العبادي، خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء، محافظ كركوك ومجلس المحافظة أن يكونوا سباقين في الحفاظ على وحدة كركوك.

واعتبر مجلس الوزراء قرار حكومة كركوك رفع علم إقليم كردستان فوق المباني الحكومية قراراً أحادياً، بسبب رفض مكونات أساسية في المحافظة التصويتَ عليه.

كما طالب المجلس الحكومة المحلية في كركوك باحترام الأطر الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة #العراق والتعامل بشكل جدي مع التنوع العرقي لسكان كركوك.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser العراق.. مجلس محافظة كركوك يبحث الاستفتاء على الانفصال

قبل ذلك ، قال تحالف القوى العراقية إن الحماية الدولية لمحافظة كركوك تمثل الضمانة الوحيدة لحقوق مكوناتها.

ودخل الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان على خط الأزمة بين بغداد وأربيل وطالب بإنزال علم كردستان عن المباني الحكومية في كركوك.

وكان مجلس محافظة #كركوك أيَّد إجراء استفتاء للانضمام إلى كردستان، رافضاً المطالب بإنزال العلم.