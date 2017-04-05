قوات الأمن العراقية تحبط هجوما لداعش على مناطق في ديالى

أعلن مسؤول محلي في #محافظة_ديالى، اليوم الأربعاء، عن إحباط هجوم شنه عناصر من #تنظيم_داعش على نقاط أمنية في قرى تابعة لناحية العظيم شمال المحافظة.

وقال الرئيس المحلي لناحية العظيم، التابعة لقضاء الخالص، محمد ضيفان لوسائل إعلام محلية تابعتها "العربية.نت" إن "#القوات_الأمنية تمكنت فجر اليوم من إحباط هجوم نفذه عناصر داعش على نقاط مرابطة للجيش في قرى الميتة والبو خيال في محيط ناحية العظيم 40كم شمال ديالى".

وأضاف أن "3 عناصر من الجيش أصيبوا بجروح أثناء إحباط الهجوم، كما أشار إلى أن القوات الأمنية ردت على عناصر داعش بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكبدته خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات".

وحذر ضيفان من "تفاقم الوضع الأمني في القرى المحيطة بناحية العظيم ومنها الميتة والبو خيال، والتي تعد مناطق غير مؤمنة لعدم وجود قوات أمنية كافية".

كما دعا "القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين محيط الناحية وقطع الإمداد مع منطقة مطيبيجة القريبة منها، والتي تعد بؤرة الإرهاب بين ديالى وصلاح الدين".

وكانت القوات الأمنية قد تمكنت، الشهر الماضي، من إحباط عدة هجمات لتنظيم داعش على ناحية العظيم والمناطق الشمالية الأخرى من محافظة ديالى.