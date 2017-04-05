داعش يعدم قيادياً بالتنظيم و33 مدنياً حاولوا الفرار

أعدم داعش قيادياً في التنظيم و33 مدنياً، الثلاثاء، أثناء محاولتهم الفرار من مناطق تخضع لسيطرته غرب #الموصل.

وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى لـ"العربية.نت" إن "تنظيم #داعش أعدم 33 مدنياً من الرجال أثناء محاولتهم الفرار من أحياء تخضع لسيطرة التنظيم بمدينة الموصل".

وأوضح المصدر أن "داعش أعدم المدنيين في حي التنك غرب الموصل، وألقى بجثثهم على قارعة الطريق، وقام بتوزيعها على أزقة الحي لترهيب السكان وإخافتهم".

في شأن متصل، قال الرائد قُصي الكناني، وهو ضابط في جهاز #مكافحة_الإرهاب، إن "داعش أعدم مسؤول ديوان العشائر في التنظيم والمدعو (متعب محسن حسن العطالله) في منطقة مشيرفة غرب الموصل، بعد أقل من شهر على اعتقاله".

وأوضح الكناني أن "خلافات القيادي مع قادة التنظيم الآخرين ومطالباته بإخراج المدنيين من غرب الموصل كانت سبباً لاعتقاله، ومن ثم إعدامه وإلقاء جثته على قارعة الطريق، على أساس أنه مرتد وأن جثته لا تدفن".

ومنذ أن بدأت #القوات_العراقية عمليات استعادة مدينة الموصل، هدد التنظيم المتطرف الأهالي بأن عقوبة الإعدام ستكون لكل من يحاول الفرار من مناطق تخضع لسيطرته.