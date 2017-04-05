من جديد.. القوات العراقية تفرض حظر التجوال في تكريت

أفادت مصادر أمنية في محافظة #صلاح_الدين العراقية اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية أعادت فرض حظر التجوال في #تكريت لـ"دواع أمنية"، بعد أن تم رفع الحظر ظهر الأربعاء على خلفية هجوم الثلاثاء.

وقالت المصادر لـ "العربية .نت" إن "القوات الأمنية أعادت فرض #حظر_التجوال في تكريت، ونادت بمكبرات الصوت جميع المواطنين الالتزام بذلك"، وقالت إن ذلك يأتي ضمن الدواعي الأمنية".

جاء ذلك بعد أن قتل 31 شخصاً على الأقل وأصيب حوالي 42 بجروح في هجوم نفذه 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، مساء الثلاثاء، في مدينة تكريت شمال بغداد ، وفق ما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء.

وكان مصدر أمني في صلاح الدين أفاد، الأربعاء، بأن #القوات_الأمنية رفعت #حظر_التجوال الذي فرض على مدينة #تكريت الثلاثاء بعد تعرضها لهجمة من قبل #عناصر_داعش.

يذكر أن #تكريت الواقعة شمال بغداد، هي أول مدينة عراقية تمت استعادتها من أيدي التنظيم الذي سيطر على مناطق شاسعة من شمال وغرب العاصمة في 2014. واستعادت القوات العراقية تكريت في 2015، ورغم الدمار الجسيم الذي لحق بأجزاء منها إلا أن #المدنيين عادوا إليها.