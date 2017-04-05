وفد كردي يلتقي الجبوري لبحث الأزمة بين بغداد وأربيل

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، #سليم_الجبوري، الأربعاء، وفد #إقليم_كردستان، الذي يزور #بغداد، منذ صباح اليوم، وضم رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عدنان المفتي، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني.

وذكر بيان لمكتب الجبوري أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية بشكل عام، والعلاقة بين المركز والإقليم، وتداعيات قضية #كركوك الأخيرة.

وأكد الجبوري أن "الأكراد مكون مهم من مكونات الشعب العراقي وهو فاعل في كل القضايا العراقية"، مشدداً على أن "أي مشكلة لن تكون عصية على الحوار، ولا بد من مواجهة مشاكلنا كافة بالجلوس معاً وإيجاد الحلول المناسبة".

وبيّن رئيس مجلس النواب أن "العراقيين جميعاً كانوا صفاً واحداً حين تعرضوا للتهديد وان هذه اللحمة التي واجهنا بها #الإرهاب وشاركنا جميعاً في طرده لا بد أن تكون المنهج في مواجهة أي قضية أو أزمة اخرى، وهذا ما جسده الإقليم من خلال تعاطيه الإيجابي مع قضية النازحين حين تعرضوا للخطر".

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الكردي أن "هذه الزيارة أتت لبحث هموم #العراق وقضايا شعبه واستعراضها مع بغداد بغية إيجاد حلول تسهم في رفع المعاناة عن جميع العراقيين وفي كل المناطق".

ومن المقرر أن يجتمع الوفد الكردي بالرئيس العراقي، فؤاد #معصوم، ورئيس الوزراء، حيدر #العبادي.