بعد أزمة الأعلام.. رياح تهدئة تهب من بغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي، في مكتبه مساء الأربعاء، وفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد بعد تفاقم أزمة رفع العلم الكردي فوق الدوائر الحكومية في محافظة كركوك إلى جانب العلم العراقي.

وذكر بيان لمكتب العبادي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على "التمسك بالحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية بما يضمن وحدة #العراق والتعايش بين جميع المكونات، وعدم السماح بالانجرار إلى معارك جانبية، والتركيز على المعركة ضد الإرهاب".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق أيضاً على إزالة العوائق التي حالت دون تفعيل "المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بحسم مصير المناطق المختلف عليها بين بغداد وأربيل"، والتاكيد على أهمية التهيئة لمستلزمات الإحصاء السكاني بعد إكمال تحرير جميع الأراضي، والقضاء على تنظيم #داعش، وأهمية العمل المشترك بما يخدم مصلحة جميع العراقيين.