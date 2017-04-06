داعش يسقط مروحية عراقية ومقتل طاقمها بالموصل

سقطت مروحية لطيران #الجيش_العراقي اثر تعرضها الخميس لنيران تنظيم #داعش خلال المعارك التي تدور في مدينة #الموصل ما أدى الى مقتل طياريها الاثنين، كما أعلن الجيش في بيان رسمي.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي أن "قيادة #العمليات_المشتركة تنعى، اثنين من فرسان طيران الجيش الذين قتلوا" إثر تعرض "طائرتهم #الهليكوبتر إلى نيران معادية في أرض المعركة" التي تدور في الموصل.

وهذه أول طائرة يسقطها التنظيم الإرهابي فوق الموصل منذ بدء هجوم تدعمه #الولايات_المتحدة على المدينة الواقعة في شمال #العراق في أكتوبر تشرين الأول.

والموصل هي آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم في العراق.

وكان قد بسط سيطرته عليها قبل نحو ثلاث سنوات وأعلن من جامعها الكبير "دولة الخلافة" التي تشمل كذلك أراضي في سوريا.