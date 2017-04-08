التحالف يقتل 6 من قادة داعش جنوب غرب كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة #كركوك اليوم السبت أن 6 من قادة #داعش قتلوا بضربة جوية استهدفت تجمعاً لهم جنوب غرب #المحافظة .

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن طائرات #التحالف الدولي قصفت تجمعاً لتنظيم داعش في ناحية الرشاد على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب كركوك.

وأضاف المصدر أن #القصف_الجوي لطائرات التحالف أسفر عن مقتل 6 من قادة التنظيم في مناطق جنوب غرب كركوك.

وبين قادة داعش المذكورين، قائد ما يسمى الشرطة الإسلامية والمسؤول العسكري والمسؤول المالي وقائد ما يسمى بجند الخلافة وكذلك "القاضي الشرعي" لقرى #الحويجة إضافة إلى مسؤول كتيبة البتار القتالية في المنطقة.

وجدير بالذكر أن ضربات طائرات التحالف الدولي والتي تستهدف مقرات وتجمعات عناصر تنظيم داعش توقع فيهم العديد من القتلى.

وفقد التنظيم الكثير من قادته وعناصره البارزين خلال هذه الحرب التي استمرت منذ منتصف عام 2014 وحتى اللحظة.