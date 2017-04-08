العراق.. العثور على 30 مقبرة جماعية للإيزيديين بسنجار

عُثر في منطقة "سنوني بقضاء #سنجار التابع لمحافظة #نينوى على 30 مقبرة جماعية للكرد #الإيزيديين، فيما يطالب أهالي ضحايا كارثة سنجار بفتح تلك المقابر والكشف عن أسماء الضحايا.

حيث أقدم تنظيم #داعش على قتل 200 شخص من الكرد الإزيديين، بينهم نساء وأطفال، في قرية "حردان " التابعة لمنطقة "سنوني" في قضاء سنجار.

كريم ممو أحد الأشخاص الذين فقدوا أفراداً من عوائلهم في تلك المجزرة، وهو يكرر زياراته لذلك المكان الذي حدثت فيه جريمة ضد الإنسانية.

وقال ممو "لقد كان والدي وعمي من ضمن الضحايا، بالإضافة إلى أشخاص من قريتنا، كما خطفوا من قريتنا 670 شخصاً، بينهم نساء وأطفال ومسنون ومصير الكثير منهم لايزال مجهولاً، ولا نعلم ماذا تنتظر الحكومة المركزية في #العراق و #الأمم_المتحدة للبدء بالتحقيق حول هذه المقابر".

وعُثر في مكان المجزرة على مقبرة كبيرة، وتوجد فيها ملابس كثيرة، غالبيتها تعود لأطفال ونساء.

من جهته قال ميرزا هدار، وهو أحد أبناء قرية #حردان إنهم يتحدثون عن مجازر وإبادة جماعية بحق الإزيديين كل فترة ومن ثم يذهبون، ونحن نطالب الحكومة في العراق وحكومة #كردستان بإزالة هذه العظام على وجه السرعة، ودفنها وفق الطقوس الإيزيدية، والبدء بالتحقيقات".

مديرية ناحية "سنوني" بدورها أكدت أنها "طلبت من الجهات المعنية مراراً تقديم الدعم للقيام بالتحقيقات اللازمة حول المقابر الجماعية، ولكنهم لم يتلقوا أي رد".

وقال مدير ناحية "سنوني"، نايف سدو لوسائل إعلام محلية إن "هناك الكثير من المقابر الجماعية حول منطقة سنوني ونطالب وزارة الشهداء بإزالة هذه العظام".

تجدر الإشارة إلى أنه عُثر على 30 مقبرة جماعية في منطقة "سنوني" شمال غرب #الموصل لوحدها، فيما يطالب الكرد الإيزيديون بنبشها لمعرفة مصير ذويهم.