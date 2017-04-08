العراق.. مقتدى الصدر يدعو الأسد إلى التنحي

دعا زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر ، رئيس النظام السوري بشار #الأسد إلى التنحي عن السلطة، ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره.

كما دعا القطبين الرئيسيين #روسيا و #أميركا وبقية الفصائل إلى كف أذاها عن #سوريا

وقال الصدر في بيان، السبت، "من الإنصاف أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد الاستقالة، وأن يتنحى عن الحكم حبًا بسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين". وأضاف أن "تدخل أميركا العسكري في سوريا لن يكون مجديًا، فهي قد أعلنت قصفها لداعش في #العراق ومازال #الإرهاب على أراضينا، ولم يكن تدخلها مجديًا على الإطلاق".

ودعا الصدر الجميع إلى "الانسحاب العسكري من سوريا ليتولى الشعب السوري زمام الأمور".

ويأتي موقف الصدر بعد يوم من استهداف القوات الأميركية قاعدة الشعيرات الجوية قرب حمص بـ 59 صاروخ #توماهوك

