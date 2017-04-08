الموصل.. مقتل مسؤولي الاتصالات ومفارز التعويق بداعش

أعلنت مديرية #الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، #مقتل بعض #قيادات تنظيم #داعش من الأجانب في الجانب الأيمن من #الموصل .

وذكر بيان للمديرية، أطلعت عليه "العربية.نت"، أنه "بناءً على معلومات لمديرية الاستخبارات العسكرية، تمكن #طيران #التحالف الدولي من استهداف عجلة نقل تقل بعض قيادات داعش من الأجانب في مفرق 17 يوليو/تموز ومشيرفة في الجانب الأيمن من الموصل".

وأضاف البيان أن "الضربة أدت إلى مقتل كل من مسؤول الاتصالات والخلفيات الملقب بأبو حذيفة، وهو روسي الجنسية، ومسؤول مفارز التعويق الملقب بأبو تمارة، وهو شيشاني الجنسية، ومسؤول الانغماسين الملقب بالمتيوتي".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، اليوم، اعتقال المدعو أبوهاجر معاون مسؤول تنظيم داعش لمحور شرق الموصل، في الجانب الأيسر من الموصل، حيث كان متخفياً بين المواطنين في أيسر المدينة.