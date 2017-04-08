شاهد لحظة قصف داعشي حاول إنزال العلم العراقي

حصلت "العربية.نت" على مقطع فيديو، أظهر كيف تعرض عنصر من #داعش إلى #قصف من #طائرة_عراقية حين كان يهم بإنزال #العلم_العراقي في الجانب الغربي من مدينة #الموصل .

وقال مصدر محلي في تصريح لـ "العربية.نت" إن عنصراً من داعش كان يريد إنزال العلم العراقي في أحد #مناطق_التماس بين #الجيش_العراقي من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى. فقامت طائرة عراقية بقصف سيارته، ومن ثم قصفه تباعا". وهو ما وثقه مقطع الفيديو المنسوب لخلية الإعلام الحربي العراقية.

وأضاف المصدر أن #جثة الداعشي بقيت في مكان الحادث، ولم يتمكن الدواعش من الاقتراب، خوفاً من الطائرة وقاموا بالتفرق والهرب إلى أماكن مختلفة.

وأوضح المصدر أن حالة من الذعر والفزع أخذت تنتشر بين صفوف الدواعش عقب هذه الحادثة.