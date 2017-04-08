20 عراقيا حاولوا الفرار من داعش فكان هذا مصيرهم

كشف النائب عن محافظة #نينوى عبد الرحمن اللويزي، السبت، عن ارتكاب عناصر #داعش #مجزرة جديدة بحق #المدنيين في قضاء تلعفر بمدينة الموصل.

وقال اللويزي في تصريح خص به "العربية.نت" إن "عصابات داعش الإجرامية أقدمت على #إعدام 20 مدنياً في قرية البوير الواقعة بناحية حميدات في قضاء #الموصل بمحافظة #نينوى"، مبيناً أن "عملية الإعدام نفذت بالقرب من جامع القرية".

وأضاف اللويزي أن "العصابات الإجرامية ألقت القبض على أولئك المدنيين أثناء محاولتهم الهروب صوب القوات الأمنية، في موجة #نزوح تشهدها القرى غير المحررة المحصورة بين مدينتي الموصل و #تلعفر ".

وأشار اللويزي إلى أن "المدنيين العالقين في ساحل الموصل الأيمن يعيشون مجاعة حقيقية تضطر بعضهم للهروب باتجاه القوات الأمنية وتحمل هذه المجازفة أحياناً بالإمساك بهم من قبل عناصر داعش وتصفيتهم".

وقال اللويزي إن الناس هناك قد نفدت مؤنهم ونفد الطعام لديهم، وبدؤوا يعتاشون على أشياء لم يألفوها من قبل، وعلى أنواع خاصة من الحشائش وغيرها، مما اضطرهم للهرب من الجوع ليمسك بهم عناصر داعش وينفذون بهم إعدامات بحجة الهرب من "أرض الخلافة إلى بلاد الكفر".