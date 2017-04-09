القوات العراقية تقتل مساعدا لزعيم داعش في ديالى

أعلن مصدر أمني في محافظة #ديالى العراقية، السبت، عن مقتل أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم #داعش #أبو_بكر_البغدادي على يد القوات الأمنية هناك.

وقال المصدر إن "مجموعة من عناصر القوات الأمنية نجحت، بعملية نوعية في عمق حوض حمرين شمال شرق مدينة #بعقوبة عاصمة محافظة ديالى، في قتل أبرز مساعدي البغدادي والمدعو "أبو يعقوب #العراقي" ويعمل مساعداً لزعيم داعش في شمال ديالى وضمن قادة "ولاية ديالى"، كما يطلق عليها التنظيم الإرهابي.

وأكد المصدر أن كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن "العراقي" كان من قيادات الصف الأول ضمن ما يسمى "ولاية ديالى"، ومقتله يعتبر ضربة نوعية للتنظيم المتطرف الذي فقد الكثير من قادته في الأشهر الماضية بعمليات للتحالف الدولي والقوات العراقية.

