في العراق.. مركز يساعدك على اختيار شريك حياتك

إيجادك لشريك حياتك لم يعد صعباً أو طويلاً في #العراق، وذلك بعد فتح أول مركز للاقتران بـ #شريك_الحياة، وذلك بطريقة حديثة، إذ يساعدك المركز إذا كنت رجلاً أو أنثى على اختيار #شريك مناسب لك.

وهذا المكتب يبدو بعيداً عن طرق #الزواج التقليدية بالعراق، والذي عادةً ما يبدأ بذهاب أهل #الزوج وطلب البنت من أهلها ثم #عقد_القران ومن ثم #الزواج.

أما في المركز الجديد المبتكر، يأتي طالب الزواج ويقدم الطلب ويكتب مواصفات الشريك كما يرغب بها، ومن ثم يبدأ الاختيار والتعارف، ليكلل هذا المسار في حال نجاحه بالزواج.

ويعتبر هذا المركز طريقا جديدا للقضاء على مشكلة #العنوسة وعزوف الشباب العراقي عن الزواج.

وشرح صاحب المركز فائق سور حمه أحمد، وهو من أهالي محافظة #السليمانية، أن فكرة إنشاء المركز جاءت بعدما رأى "ما مر به العراق عامةً وإقليم #كردستان خاصةً من تجارب وحروب" ولاحظ أن نسبة الإناث أكثر من الذكور، كما أن تقدم التكنولوجيا سهّل إنشاء مواقع كثيرة للتعارف والزواج. وشدد على أن "فتح هذا المكتب جاء لمن لا يثق بوسائل التواصل الاجتماعي والتعارف من خلالها".

وتحدثت شيرين، وهي من مواليد 1968 تقدمت للمكتب وتزوجت من خلاله، لـ"العربية.نت" شارحةً أن زواجها ناجح، وأنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها الذي اختارها واختارته من خلال المركز، متمنيةً أن يرزقا بطفل.

شخص آخر تحدث لـ"العربية.نت" عن تجربته مع المركز، شارحاً أنه تعرف على 4 فتيات قبل انضمامه للمركز، لكنه لم يُقدم على الزواج بأي واحدة منهن، وذلك "لعدم قناعته بهن"، مضيفاً: "أنا أعتبر المركز تجربة فريدة في محافظة السليمانية، وأتمنى تعميمها على كل محافظات العراق، لأنه لا يتعارض مع الشريعة ولا الأديان الأخرى، بل إنه باب لجمع الزوجين بالحلال".