البدء في "السيل الجارف" لتطهير شمال بغداد من داعش

أطلقت #القوات_العراقية عمليات #السيل_الجارف لتطهير منطقة #الطارمية الواقعة شمال #بغداد من تنظيم #داعش والقضاء على خلاياه النائمة.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع تقدم القوات العراقية في عملية تحرير #نينوى، وتشارك فيها مختلف الأجهزة العراقية، بإسناد من طيران الجيش.

وكانت مديرية #الاستخبارات العسكرية، قد أعلنت، السبت، #مقتل بعض #قيادات التنظيم من الأجانب في الجانب الأيمن من #الموصل .

وذكر بيان للمديرية، اطلعت عليه "العربية.نت"، أنه "بناء على معلومات لمديرية الاستخبارات العسكرية، تمكن طيران #التحالف الدولي من استهداف عجلة نقل تقل بعض قيادات داعش من الأجانب في مفرق 17 يوليو/تموز ومشيرفة في الجانب الأيمن من الموصل".

وأشار البيان إلى أن "الضربة أدت إلى مقتل كل من مسؤول الاتصالات والخلفيات الملقب بأبو حذيفة، وهو روسي الجنسية، ومسؤول مفارز التعويق الملقب بأبو تمارة، وهو شيشاني الجنسية، ومسؤول الانغماسين الملقب بالمتيوتي".