العثور على رفات أكثر من ألف إيزيدي بمقابر جماعية بسنجار

أعلن قائمقام قضاء #سنجار العراقي، محما خليل، أنه تم العثور على #رفات 1646 إيزيدياً في #المقابر_الجماعية التي خلفها تنظيم #داعش في القضاء.

وقال خليل للأناضول إنه تم العثور حتى اليوم على 31 مقبرة جماعية لعصابات "داعش" الإرهابية في قضاء سنجار، ضحاياها من المكون الإيزيدي، موضحاً أنه تم العثور على تلك المقابر والرفات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حتى كانون الثاني/يناير 2016.

وكانت قوات #البيشمركة قد استعادت قضاء سنجار في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من قبضة التنظيم الذي سيطر عليه في آب/أغسطس 2014.

كما توقع خليل أن "يصل عدد المقابر الجماعية إلى 50 مقبرة، ما يزيد من عدد الضحايا الذين أعدمهم داعش خلال سيطرته على القضاء".