الهجرة الدولية: عدد نازحي غرب الموصل تجاوز الـ320 ألفاً

أعلنت #المنظمة_الدولية_للهجرة عن #نزوح أكثر من 320 ألف مدني من الساحل الأيمن لمدينة #الموصل جراء #العمليات_العسكرية ضد عناصر تنظيم #داعش المتواجدة هناك.

وذكرت المنظمة في بيان قرأته "العربية.نت"، أن "عدد المدنيين الذين نزحوا من مناطقهم في الجانب الغربي لمدينة الموصل جراء العمليات العسكرية منذ انطلاق المعارك هناك ولغاية الآن بلغ حوالي 320 ألفاً و496 شخصاً، وهو ما يعادل 53416 عائلة آسرة".

كما أشار البيان إلى أن "عدد النازحين من الموصل ازداد بمقدار أكثر من 18 ألفاً خلال الأسبوع الماضي".

وبدأت #القوات_العراقية في 19 شباط/فبراير الماضي عمليات اقتحام وتحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل. وأطلقت حملة عسكرية كبيرة بمساندة #التحالف_الدولي لتحرير المدينة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستعادت الشطر الشرقي من المدينة بعد معارك استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.