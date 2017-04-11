الطيران العراقي يدمر مقراً لاتصالات داعش ومخزن أسلحة

قالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء، إن معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت بواسطتها الطائرات العراقية #غارات على مواقع لتنظيم #داعش أدت الى قصف تجمع لعناصر التنظيم في محافظة #نينوى على طريق ( #بغداد - #الموصل )، حيث تم قتل ما يقارب ١٠ إرهابيين وإعطاب #الأسلحة والعتاد الذي كان بحوزتهم ولاذ آخرون بالفرار داخل قضاء الحضر.

وأضاف بيان للخلية أن الطيران العراقي دمر مخزنا للأسلحة ومقراً لداعش يعتبر مركزا مهما لاتصالات التنظيم، وقتل عددا من الإرهابيين ومن ضمنهم " انغماسيون" وإعطاب مجموعة من الأسلحة.

وأكد البيان تدمير عجلتين مفخختين إحداهما مصفحة أثناء خروجها من معمل التفخيخ في قضاء الحضر (قرية عليبه)، وتدمير وقطع خط إمداد بالكامل في الساحل الأيمن للموصل مع قتل مفرزة تابعة لداعش، وكان الخط يربط أحياء النجار وحي الرفاعي وحي 17 تموز وكان عناصر التنظيم يستخدمونه للتنقل وسرعة الحركة والتعزيزات بالعجلات المفخخة ما بين الأحياء.