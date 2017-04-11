العراق.. داعش يعاقب مؤذنا في مسجد بقتل أطفاله أمامه

أفاد مصدر محلي في مدينة الموصل العراقية أن عناصر من تنظيم داعش قاموا بقتل أطفال مؤذن مسجد محمد رسول الله (يونس. ع) بالجانب الأيمن من مدينة الموصل (17 تموز).

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن عناصر التنظيم فرضوا على المؤذن المشاركة في ساحات القتال لمواجهة القوات العراقية وبعد أن هرب المؤذن قام العناصر بمداهمة منزله وأخذ أطفاله كرهائن لحين عودته إليهم وتسليم نفسه.

وبعد وصول المؤذن إلى مقر التنظيم في حي 17 تموز اقصى غرب المدينة قام عناصرالتنظيم بإعدام الاطفال رمياً بالرصاص أمام اعين والدهم تم قاموا بقتله نحراً بتهمة الردة عن التنظيم.

