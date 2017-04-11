الموصل.. استعادة 3 مواقع من داعش قرب جامع النوري

أكد الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية أن قوات من مغاوير الشرطة الاتحادية هاجمت فجر الثلاثاء 3 مقرات دفاعية لداعش قرب #منارة_الحدباء ( #جامع_النوري الكبير ) غربي الموصل، واشتبكت معهم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وقتلت 5 إرهابيين واستولت على أسلحة متنوعة، ونشرت قناصتها على أسطح المباني المستعادة.

على صعيد آخر، أعلن العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الثلاثاء أن تنظيم #داعش لم يعد يسيطر سوى على 6,8 من مساحة #العراق بعد أن استولى على 40% من البلاد خلال عام 2014 .

وقال المسؤول العراقي في مؤتمر صحافي في #بغداد إن "المساحة المسيطر عليها من داعش لغاية 31 آذار/مارس 2017 تبلغ 6,8 %من مساحة العراق" بعدما كانت "تبلغ 108,405 الف كلم مربع ،أي 40 بالمئة من مساحة العراق، بعد تمدده في العاشر من حزيران/يونيو 2014".

وتخوض القوات العراقية منذ عدة أسابيع معارك ضارية في المدينة القديمة في #الموصل آخر أكبر معاقل داعش في العراق، لكنها تواجه مقاومة شديدة أدت الى تباطؤ تقدمها.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير عملية كبيرة استعادت خلالها السيطرة على العديد من الأحياء والمواقع المهمة بينها مبنى مجلس محافظة #نينوى وكبرى مدنها الموصل، و #متحف_الموصل .