العبادي لا يمكن إجراء استفتاء الانفصال في كركوك حالياً

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي ، الثلاثاء، أنه لا يمكن إجراء #استفتاء في #كركوك مع وجود مناطق مغتصبة من قبل #داعش ومدنيين نازحين، مشيرا إلى أن المواطنين "الآن هم أكثر وعيا من بعض الساسة فيما يتعلق بمصالح العراق".

وأعرب العبادي في مؤتمر صحافي عقده في #بغداد بعد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي تابعته "العربية.نت" عن أمله بحل كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بالتعاون والحوار"، لافتاً إلى أن "بغداد تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات في كركوك من دون استثناء بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من البلاد".

وأكد أنه "لا يمكن إجراء استفتاء في كركوك في ظل وجود أراضٍ مغتصبة من قبل #داعش ، فضلا عن وجود آلاف الأسر النازحة".

كما أشاد بالتبرعات الشخصية للمواطنين لإخوانهم في المناطق المستعادة، معربا عن شكره لرجال الدين على دعوتهم المواطنين بالتبرع لإخوانهم النازحين.

وأوضح العبادي أنه "لا توجد أية قواعد للطيران تابعة للتحالف الدولي في العراق، كما نفى وجود أي جندي أميركي مكلف بمهمة قتالية في أي مكان من البلاد".