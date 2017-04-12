العراق.. انفجار شاحنة مفخخة يخلف 8 قتلى بالأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة #الأنبار العراقية، الأربعاء، عن مقتل 8 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بانفجار #شاحنة_مفخخة في أحد المنازل جنوب غربي #الرمادي.

وقال المصدر إن "شاحنة مفخخة انفجرت، مساء الأربعاء، داخل أحد المنازل في منطقة ناحية الوفاء (35 كيلومتراً غرب الرمادي)، ما أسفر عن #مقتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأكد المصدر، أن "الشاحنة جلبها أحد الأشخاص وأدخلها إلى هذا المنزل العائد لأحد أقربائه من دون علمهم بما تحتويه".

ولفت إلى أن "هذا الشخص كان يسعى لإدخال الشاحنة إلى الرمادي، الخميس، لكنها انفجرت داخل المنزل".