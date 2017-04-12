ضربات عراقية جوية ضد داعش في الموصل وتلعفر

أعلنت خلية الاعلام الحربي في #العراق، الثلاثاء، عن تدمير عدد من الصهاريج التابعة لداعش وسيارات لنقل الوقود، فضلا عن معمل لتفخيخ العجلات، بضربات جوية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وذكر بيان خلية الإعلام الحربي أنه "بناءً على معلومات خلية #استخبارات وأمن عمليات "قادمون يا نينوى" نفذ صقور #القوة_الجوية عدة ضربات جوية في الساحل الأيمن لمدينة #الموصل".

وأضاف البيان أن "الضربات أسفرت عن تدمير عدد من سيارات الحمل الكبيرة، بضمنها واحدة مفخخة وعجلات أخرى تحمل وقودا داخل كراج في حي اليرموك وحي الثورة، وتدمير معمل لتفخيخ العجلات في منطقة صناعة غانم السيد".

جدير بالذكر أن الطيران العراقي دمر 3 مقرات لداعش وقتل العشرات منهم في #تلعفر.

وتخوض القوات الأمنية العراقية معارك شرسة لتحرير الجانب الغربي للموصل من سيطرة عناصر تنظيم داعش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.