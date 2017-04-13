أين وصلت القوات العراقية في معارك الموصل؟

أعلن قائد عمليات #قادمون_يا_نينوى، الفريق الركن عبدالأمير يارالله أن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي #الأنبار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد تنظيم داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وقال يارالله إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي حررت قرى شويته وتل العصفور شمال تلول عطشانة وقرية الصابونية، ورفعت العلم العراقي فيها وفرضت السيطرة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة.

وكان مصدر أمني عراقي، قال الخميس إن القوات المسلحة العراقية نجحت في استعادة أجزاء من حي التنك في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وأوضح النقيب علي أحمد في فرقة الرد السريع في تصريح صحافي أن "قوات جهاز #مكافحة_الإرهاب تخوض منذ أكثر من 13 ساعة حتى ظهر اليوم معارك شرسة للغاية ضد تنظيم #داعش في حي التنك غرب الموصل، والذي يعد واحداً من أبرز معاقل التنظيم في الجانب الغربي للمدينة".

وأشار إلى أن "القوات وبعد هذه المواجهات، فرضت سيطرتها على 5 أزقة في الحي".

وتابع النقيب على أن "مقاتلي جهاز مكافحة #الإرهاب قتلوا 15 مسلحاً، وتمكنوا من أسر 3 آخرين، فضلاً عن تدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف خط الصد الأول للقوات".

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وبين أن "جندياً برتبة نقيب سقط قتيلاً جراء المواجهات وأصيب 4 آخرون بجروح مختلفة".

على صعيد متصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، عن توغل قواتها في المدينة القديمة تجاه #جامع_النوري بالجانب الغربي لمدينة #الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق، رائد شاكر جودت، في بيان مقتضب، إن "الشرطة الاتحادية توغلت في المدينة القديمة وقتلت 13 عنصراً من داعش ودمرت 7 آليات مفخخة لتنظيم داعش في محور باب جديد باتجاه جامع النوري غرب الموصل".

وأضاف أن #الشرطة_الاتحادية "تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة (درون) لتنظيم داعش شمال حي الطيران وشنت هجمات بالمدفعية استهدفت مقرات الإرهابيين شمال المدينة القديمة قرب الجسر الخامس".