فرنسا شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا على داعش بالعراق

نفذت #القوات_الفرنسية 4 غارات جوية و58 قصفا مدفعياً على مواقع تنظيم #داعش الإرهابي في #العراق، خلال الأسبوع الجاري.

وجاء الإعلان عن الهجمات في تغريدة لوزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء على موقع "تويتر"، مرفقة بخريطة توضيحية.

ووفق معطيات الوزارة نفذت المقاتلات الفرنسية 27 طلعة جوية في العراق، خلال الأسبوع الحالي، واستخدمت السلاح خلال 4 طلعات، ودمرت 4 أهداف.

كما أشارت الوزارة إلى قيام وحدات المدفعية في المنطقة بالقصف 58 مرة، تركزت كلها في محيط #الموصل.

وكانت #فرنسا أطلقت غاراتها الجوية بالعراق، في 19 أيلول/سبتمبر 2014، في إطار "عملية تشامال" ضد "داعش".