المدخل الغربي لمدينة الموصل في قبضة الجيش العراقي

أعلن #الجيش_العراقي، مساء الخميس، إحكامه السيطرة على المدخل الغربي لمدينة #الموصل، فيما قالت قيادة #العمليات_المشتركة إن مسلحي تنظيم "داعش" باتوا محاصرين في الأحياء التي يسيطرون عليها داخل المدينة.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان أطلعت عليه "العربية.نت" إن "قوات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش سيطرت على #بوابة_الشام التي تعد المدخل الغربي للموصل".

وأوضحت أن القوات تقدمت بعد ذلك وحررت مباني شركات ومخازن ومراكز اجتماعية حكومية، وهي منشآت وأبنية تقع على مشارف الأحياء السكنية للموصل من الطرف الشمال الغربي.

وأوضح مصدر في قيادة #الشرطة_الاتحادية أن "معارك الشرطة الاتحادية أسفرت عن مقتل 10 من #داعش بالمنطقة المحاذية لجامع النوري في المدينة القديمة"، دون الحديث عن سقوط ضحايا من الشرطة.

من جهته قال المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع المسؤولة عن إدارة #معارك_الموصل، الخميس، إن "داعش" يعاني انهيارات سريعة ومتواصلة فيما تبقى من الأحياء الخاضعة تحت سيطرته في الجانب الغربي للمدينة.

وأضاف أن "تحرير ما تبقى من أحياء الجانب الغربي للموصل مسألة وقت"، مؤكداً أن "عناصر داعش محاصرون في الموصل، ولا يوجد منفذ لهروبهم وتجري عملية استهدافهم بشكل مستمر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل الفريق الركن عبدالأمير يارالله، في بيان، أن قواته استعادت السيطرة على 3 قرى من قبضة تنظيم "داعش"، في الجزء الغربي من المدينة.