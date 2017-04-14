لأول مرة.. العراق نائب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، عن تسلم #العراق لمنصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، إن "منظمة #الأمم_المتحدة أعلنت، وعلى لسان الناطق الرسمي، أن الأمين العام، أنطونيو #غوتيرس، عين المندوب الدائم للعراق، السفير محمد علي الحكيم، نائباً له ومديراً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومقرها بيروت".

وقد شغل الحكيم سابقاً منصب الممثل الدائم وسفيراً للعراق لدى الأمم المتحدة في #جنيف بين 2010 و2013، كما عمل سفيراً ومديراً للمنظمات العربية والأوروبية والدولية. كذلك عمل كمدير لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية العراقية ببغداد بين عامي 2006 و2010.

وكان وزيراً للاتصالات العراقية في الفترة بين 2004 و2005.

كما كان الحكيم عضواً في اللجنة العراقية للعلاقات الخارجية في الفترة بين عامي 2005 و2006، وعمل كمستشار اجتماعي واقتصادي لنائب رئيس الجمهورية آنذاك خلال أعوام 2004 و2010.