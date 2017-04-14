مقتل "مفتي داعش" في الموصل بضربة للتحالف

‏أعلنت #الاستخبارات_العراقية ، اليوم الجمعة، عن تدمير أماكن تجمعات لتنظيم #داعش في #حي_الرفاعي بالجانب الأيمن من الموصل، مؤكدةً مقتل عدد من عناصر التنظيم أهمهم #عبدالله_البدراني #مفتي_داعش الشرعي.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات اطلعت عليه "العربية.نت" أنه "بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، تمكنت طائرات #التحالف الدولي من تدمير أماكن تجمعات عصابات داعش الإرهابية في حي الرفاعي بالجانب الأيمن من #الموصل".

وأضاف البيان: "الضربات أسفرت عن مقتل مفتي داعش الشرعي عبدالله #البدراني"، مشيراً أيضاً إلى "مقتل الإرهابي #عبد_الرحمن_طالب الملقب أبو_عبيدة مسؤول #ديوان_الجند في داعش، وهو عربي الجنسية، والإرهابي #إبراهيم_عوني_الحيالي الملقب #أبو_بارق المسؤول الأمني لداعش في حي #الرفاعي".

يذكر أن #القوات_العراقية ، وبمساعدة التحالف الدولي، تخوض معارك تحرير الجانب الأيمن من الموصل.