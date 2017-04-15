التحالف الدولي يقتل تسعة من داعش بالأنبار غرب العراق

‏‫قال اللواء الركن #قاسم_المحمدي ، قائد عمليات الجزيرة في #الجيش_العراقي ، في #محافظة_الأنبار اليوم السبت، إن "9 من عناصر تنظيم داعش قتلوا في قصف جوي للتحالف الدولي بالمحافظة".

وأوضح المحمدي، في تصريح صحافي اطلعت عليه "العربية.نت" أن "طيران التحالف قصف تجمعا لعناصر داعش في #منطقة_الريحانة بقضاء (عنه) -210 كم غرب الرمادي، أسفر عن مقتل تسعة إرهابيين من التنظيم".

وأضاف المحمدي أن "طيران التحالف قصف أيضا أربع عجلات للتنظيم جنوب غرب مدينة (راوه) مركز قضاء (راوه) - 230 كلم غرب الرمادي-، وأسفر عن تدميرها وقتل جميع الإرهابيين بداخلها".

وأكد المحمدي أن "القصف جاء تمهيداً لعمليات عسكرية تستعد لها القوات #الأمنية_العراقية والعشائر بدعم من #التحالف_الدولي وطيران القوة الجوية العراقية لتحرير مدن عنة وراوة والقائم غربي الأنبار من سيطرة داعش".

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدن عنة وراوه والقائم، بعد منتصف عام 2014، عندما انسحبت القوات العراقية منها دون قتال آنذاك، فيما يحاصر التنظيم الآلاف من المدنيين كدروع بشرية في تلك المدن.