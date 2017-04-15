العراق.. مقتل قيادي بارز بداعش بضربة جوية

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل قيادي بارز بتنظيم داعش و7 من مرافقيه بقصف جوي استهدف تجمعاً لهم بين حدود محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "أحد الشخصيات القيادية بتنظيم داعش" والمدعو أبو وحيد" قتل مع 7 عناصر من مرافقيه بقصف جوي استهدف تجمعاً لهم في الجانب الشرقي من منطقة #مطيبيجة الحدودية بين محافظتي #ديالى و #صلاح_الدين و #المحاذي لناحية العظيم شمالي #ديالى.

وأضاف أن "مقتل هذه المجموعة من داعش تعتبر صفعة أخرى كسابقاتها لعناصر تنظيم #داعش في المناطق الحدودية لمحافظة ديالى والتي تساهم بمنع تسللهم إلى مناطق المحافظة".

وكان تنظيم داعش قد فقد خلال الأشهر الماضية، العديد من قادته وعناصره بقصف جوي وصاروخي استهدف تجمعات للتنظيم في المناطق الحدودية للمحافظة.