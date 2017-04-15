الفيضانات تحاصر 15 شخصاً في قرى كردستان

أفاد شهود عيان في ناحية #سيدكان شمال #أربيل، السبت، بأن 15 قرويا علقوا وسط منطقة تحاصرها الفيضانات منذ يوم أمس الجمعة، مؤكدين صعوبة وصول فرق #الإنقاذ إلى العالقين بسبب #قطع_الطرقات المؤدية إليهم.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" في ناحية سيدكان، إن "15 شخصاً علقوا في موقع محاصر بمياه #الفيضانات منذ أمس الجمعة بمنطقة #خواكورك الواقعة على المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني"، مبينين أن "العالقين كانوا يعملون في مزارعهم عندما اجتاحت الفيضانات منطقتهم".

وأضاف الشهود أن "العالقين لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان أكثر أمنا بسبب قوة الفيضانات"، لافتين إلى أن "تعطل الطرق والمواصلات تعيق وصول فرق الإنقاذ إلى مكانهم بسبب الفيضانات".

وقال مام محمود وهو من أهالي المنطقة لـ"العربية.نت"، إن "الفيضانات أدت إلى تدمير الطرق وانجراف عدد من الجسور التي تربط قرى تلك المنطقة ببعضها"، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تحاول استخدام المروحيات لإنقاذ العالقين".

يذكر أن عددا من مناطق #العراق تعرضت، أمس الجمعة، لموجة من الفيضانات جراء هطول #أمطار غزيرة.