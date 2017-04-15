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بسبب المعارك.. نصف مليون عراقي نزحوا من مناطقهم

المصدر: بغداد - نصير العجيلي
مسنان في طريقهما لمخيم حمام العليل في الموصل
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‏‫أعلن #وزير_الهجرة العراقي #جاسم_محمد_الجاف، اليوم السبت، نزوح 320 ألف شخص من الجانب الأيمن للموصل منذ انطلاق عمليات تحريره.

وقال #الجاف، في بيان أطلعت عليه "العربية.نت" إن "آخر إحصائية للنازحين من محافظة #نينوى منذ انطلاق عمليات تحريرها بلغت 500 ألف #نازح ".

وأشار إلى أن هذه الأعداد تتضمن "320 ألف نازح من ساحل #الموصل الأيمن" وقد توزعوا "بين مخيماتها في جنوب الموصل وشرقها".

وأضاف أن #النازحين توزعوا على الشكل التالي: 98 ألفاً و444 نازحاً في محافظة #أربيل وتحديداً في #مخيمات #الخازر و #حسن_شام و #جمكور إضافةً إلى مخيمات #ديبكة بقضاء #مخمور. و180 ألفا و407 نازحين في مخيمات #جدعة و #الحاج_علي و #المدرج و #حمام_العليل بمحور #القيارة. كما استضافت محافظة #دهوك 15 ألفاً و511 نازحاً بمخيمي #النركزلية و #قيماوة.

وأكد الجاف أن "فرق الوزارة تواصل عملها وعلى مدار الساعة في استقبال الأسر النازحة وتهيئة المكان المناسب لإيوائها وتوزيع المساعدات الإغاثية بينها".

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