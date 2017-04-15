فيديو.. تفجير مدرعة موت داعشية في الموصل

بثت ميليشيات تقاتل في #الموصل إلى جانب القوات العراقية، مقطع فيديو لتفجير مدرعة داعشية قبل لحظات من محاولتها تنفيذ #هجوم_انتحاري.

وبدت المدرعة الغريبة، التي صنعها داعش محلياً لتفادي الرصاص وتنفيذ هجمات قاتلة ضد القوات على الأرض، وهي تحاول الاقتراب ببطء من موقع عراقي في الموصل.

وفي البداية، أمطرتها الميليشيات بوابل من الرصاص، ولكن التكتيك لم ينجح في منع تقدم المدرعة المفخخة بالمتفجرات نحو هدفها.

وسارعت عناصر الميليشيات إلى استخدام سلاح أقوى، وهو قذيفة مضادة للطائرات، ونجحت القذيفة في التعامل مع المدرعة الداعشية وأحالتها إلى كتلة من النيران.

وبث مقطع الفيديو، الجمعة، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.