الموصل.. داعش يقصف القوات العراقية بمواد كيمياوية

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة الأحد أن #القوات_العراقية تعرضت، السبت، المصادف 15 أبريل وخلال العمليات العسكرية التي نفذتها ضمن عمليات "قادمون يا نينوى" إلى قصف بـ #مواد_كيمياوية نفذه تنظيم #داعش.

وقال بيان للخلية إنه أثناء تقدم القطعات حاول داعش إعاقة القوات الأمنية من خلال استخدامها " #قذائف معبأة بمواد كيمياوية #سامة لكنها كانت محدودة التأثير وحققت إصابات محدودة تم إخلاؤها وعلاجها بشكل كامل، ولم تتسبب بمقتل أي عسكري، ولم تؤثر على تقدم القطعات التي باشرت بإكمال تحرير المناطق المحددة لها.

وأضاف البيان أن القوات العراقية ستضرب بقوة عناصر التنظيم المتطرف وتدمير قدراتهم ولن تتوقف إلا بالقضاء عليهم نهائيا، مديناً استخدام مواد سامة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

هجوم جديد ف يالمدينة القديمة

إلى ذلك، أعلن مسؤولون عسكريون أن القوات العراقية شنت هجوما جديدا ضد #داعش في المدينة القديمة بالموصل، الأحد، ساعية لكسر الجمود في محاولات انتزاع السيطرة على آخر معاقل التنظيم المتشدد.

وسيطر تنظيم داعش على #الموصل ثاني أكبر مدن العراق في عام 2014 لكن القوات الحكومية استعادت أغلب أراضيها خلال العملية المستمرة منذ 6 أشهر.

ولم تتقدم القوات تقريبا منذ أكثر من شهر ويتحصن المتشددون داخل المدينة القديمة كثيفة السكان في #غرب_الموصل حيث لا تتمكن #الدبابات والمركبات الكبيرة من العمل بسبب ضيق الشوارع.

وأفاد بيان أن قوات الشرطة الاتحادية العراقية تقدمت مسافة 200 متر داخل المدينة القديمة مقتربة من #مسجد_النوري.

والمسجد يمثل قيمة رمزية فهو الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش قيام دولة الخلافة على أراض في #العراق وسوريا.

واقتربت القوات من المسجد بحيث أصبح على مرمى بصرها منذ الشهر الماضي.



وقال ضابط من الشرطة الاتحادية إن التقدم اليوم بدأ في الصباح الباكر، وإن القوات تقاتل المتشددين من منزل لمنزل.



وأضاف الضابط أن المتشددين يستخدمون #الدراجات_النارية الملغومة التي أصبحت سلاحهم المفضل الآن موضحا إن على القوات مراقبة كل المنازل لتجنب المهاجمين بدراجات نارية ممتلئة بالمتفجرات.



وطهرت القوات العراقية الحكومية المدعومة بمستشارين ومدفعية ودعم جوي أميركي الشطر الشرقي من الموصل ونصف الشطر الغربي وتركز الآن على #المدينة_القديمة.



وأعلن مسؤولون أن نحو 400 ألف شخص محاصرون في المدينة القديمة، في حين فر أكثر من 300 ألف منذ بدء العمليات في أكتوبر/تشرين الأول.