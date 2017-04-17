العراق.. شيوخ عشائر تتهم القوات الأمنية بابتزاز السنة

تحدّث شيوخ عشائر سنية أثناء لقائهم نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي عن وجود انتهاكات بحق السنة في المناطق الواقعة شمالي محافظة بغداد.

حيث يتعرضون لاعتقالات عشوائية مرتبطة بالإرهاب إضافة إلى ابتزاز من القوات الأمنية العراقية على حد قولهم.

وتأتي هذه الشكاوى إثر عملية تمشيط واسعة النطاق نفذتها القوات العراقية على مدار 8 أيام تحت اسم "السيل الجارف"، في منطقة الطارمية شمالي محافظة بغداد، لملاحقة عناصر "داعش".

وتقول السلطات الأمنية العراقية إن خلايا لـ"داعش" تتمركز في مناطق محيطة بالعاصمة بغداد، تسكنها أغلبية سنية ومنها يشنون هجمات داخل المدينة عبر السيارات الملغومة والانتحاريين.